Especialista propone replantear la política de comercialización del maíz

Es urgente que el gobierno federal de certidumbre en la comercialización a los productores de maíz aseguró Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

El especialista recordó que los programas de agricultura por contrato y de apoyos a la comercialización desaparecieron desde la pasada administración del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y ahora están generando una crisis entre los productores.

"Se requiere replantear el tema de la política y de los programas de comercialización que desgraciadamente se eliminaron y ahora ante las caídas de los precios internacionales y el tipo de cambio están viviendo una crisis los productores, una tormenta perfecta", comentó.

Explicó que los programas de agricultura por contrato y acuerdos a la comercialización que había les permitían a los productores tener un ingreso mínimo.

"Cuando el productor sembraba ya tenía un precio y un comprador y esos programas se eliminaron, por otro lado la desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo y el tema de los seguros provocan que los productores no tengan banca de financiamiento y tampoco tengan su aseguradora" , añadió.

Explicó que este año los precios del maíz se desplomaron por una sobreproducción a nivel mundial y un tipo de cambio desfavorable que hace más rentable a los grandes consumidores importar el grano.

Añadió que los actuales esquemas de precios de garantía benefician solamente a los pequeños productores y deja grande a medianos y pequeños generando distorsiones en el mercado.

El especialista explicó que México consume más de 47 mil toneladas de maíz anualmente de las cuales se importan alrededor de 25 mil toneladas principalmente de Estados Unidos, Brasil y Ucrania.



YC