SAT promete multar a quienes ahorren de esta forma en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un endurecimiento en la supervisión de los métodos de ahorro informal, en particular de las llamadas tandas, una práctica ampliamente utilizada en México como mecanismo de apoyo financiero colectivo. La medida marca un cambio en la forma en que la autoridad fiscal observa las finanzas personales y los movimientos de dinero entre particulares .

El organismo recaudador explicó que el objetivo es fortalecer el control sobre recursos que no son reportados al fisco y limitar el flujo de dinero no declarado. En este contexto, las operaciones que se realizan fuera del sistema formal o que carecen de respaldo documental se han convertido en un foco de atención prioritaria para las autoridades.

Las tandas, que funcionan mediante aportaciones periódicas de un grupo de personas, quedaron bajo especial vigilancia. De acuerdo con el SAT, los depósitos relacionados con estos esquemas que superen los 15,000 pesos y no cuenten con justificación fiscal podrán derivar en multas, revisiones exhaustivas e incluso en el bloqueo temporal de cuentas bancarias.

La autoridad señala que el crecimiento de estas prácticas a través de transferencias electrónicas y depósitos digitales facilitó su detección por parte del sistema financiero. Al manejar montos elevados sin comprobación, estas operaciones pueden ser interpretadas como ingresos no declarados o movimientos irregulares , lo que motivó su inclusión en los controles fiscales.

Para evitar sanciones, el SAT recomienda a los participantes documentar cada operación, identificar a los integrantes de los grupos de ahorro y llevar un registro preciso de montos y fechas. El cumplimiento de estas disposiciones busca incrementar la transparencia financiera y reducir la economía informal que permanece fuera del alcance tributario.

