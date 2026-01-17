Inapam: ¿La tarjeta dará dinero en 2026? Estos son los apoyos

A poco más de dos semanas del inicio de 2026, es válido aclarar la utilidad real de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). A diferencia de otros programas sociales del Gobierno de México, esta tarjeta no entrega dinero en efectivo. Su beneficio principal es el ahorro directo que genera a las personas adultas mayores mediante descuentos en diversos servicios y establecimientos.

A diferencia de la Pensión Bienestar, la credencial del Inapam funciona como un instrumento de apoyo al gasto cotidiano, con rebajas confirmadas en sectores como salud, alimentación, transporte y servicios básicos.

¿Para qué sirve la tarjeta del Inapam?

De acuerdo con la información oficial del instituto, la credencial reconoce la aportación de las personas adultas mayores al país y ofrece descuentos en:

Impuesto predial y agua

Alimentos y restaurantes

Medicamentos y estudios clínicos

Educación, recreación y actividades culturales

Transporte y ropa, entre otros

Es importante subrayar que no entrega dinero bajo ninguna modalidad.

En julio de 2025, el instituto desmintió información falsa sobre una supuesta entrega de 12 mil pesos mensuales a quienes contaran con la tarjeta. Esa versión fue incorrecta y en 2026 la credencial del Inapam tampoco otorgará apoyos en efectivo, ya que no es el objetivo del programa.

Beneficios principales

Con la credencial del Inapam, las personas adultas mayores pueden acceder a:

Salud: descuentos en consultas médicas, laboratorios, medicamentos y ópticas.

Alimentación: reducciones en supermercados, tiendas de abarrotes y restaurantes.

Transporte: descuentos en autobuses, aviones y transporte público.

Cultura y recreación: entradas gratuitas o con descuento a museos, teatros, cines y zonas arqueológicas.

Servicios básicos: descuentos en el pago de predial y agua.

Asesoría: acceso a orientación jurídica y financiera gratuita o de bajo costo.

Vestido y hogar: descuentos en ropa y artículos para el hogar.

¿Cómo obtener la tarjeta del Inapam?

La credencial del Inapam también es válida como identificación oficial. En su versión más reciente, cuenta con un sistema en línea enlazado al Registro Nacional de Población (Renapo) y un sello digital que comprueba su autenticidad.

Pasos para tramitarla:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en el sitio de la Secretaría de Bienestar.

Acudir de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Presentar original y copia de: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio (no mayor a seis meses), fotografía tamaño infantil reciente y teléfono de contacto para emergencias.

Tras el registro, la credencial se imprime y entrega el mismo día.

Las personas adultas mayores pueden solicitar el apoyo de alguien de confianza para el trámite o pedir visita domiciliaria en casos de fuerza mayor. En caso de extravío, la reposición puede realizarse con el mismo registro.

