Inapam: ¿La tarjeta dará dinero en 2026? Estos son los apoyos

A poco más de dos semanas del inicio de 2026, es válido aclarar la utilidad real de la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). A diferencia de otros programas sociales del Gobierno de México, esta tarjeta no entrega dinero en efectivo. Su beneficio principal es el ahorro directo que genera a las personas adultas mayores mediante descuentos en diversos servicios y establecimientos.A diferencia de la Pensión Bienestar, la credencial del Inapam funciona como un instrumento de apoyo al gasto cotidiano, con rebajas confirmadas en sectores como salud, alimentación, transporte y servicios básicos.De acuerdo con la información oficial del instituto, la credencial reconoce la aportación de las personas adultas mayores al país y ofrece descuentos en:Es importante subrayar que no entrega dinero bajo ninguna modalidad.En julio de 2025, el instituto desmintió información falsa sobre una supuesta entrega de 12 mil pesos mensuales a quienes contaran con la tarjeta. Esa versión fue incorrecta y en 2026 la credencial del Inapam tampoco otorgará apoyos en efectivo, ya que no es el objetivo del programa.Con la credencial del Inapam, las personas adultas mayores pueden acceder a:La credencial del Inapam también es válida como identificación oficial. En su versión más reciente, cuenta con un sistema en línea enlazado al Registro Nacional de Población (Renapo) y un sello digital que comprueba su autenticidad.Las personas adultas mayores pueden solicitar el apoyo de alguien de confianza para el trámite o pedir visita domiciliaria en casos de fuerza mayor. En caso de extravío, la reposición puede realizarse con el mismo registro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF