El pasado sábado 1 de noviembre, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán , fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas celebrado en aquella localidad. El magnicidio desató protestas e indignación no solo en Uruapan, sino también en otros lados del mundo. En Estados Unidos, el diario The New York Times realizó una publicación al respecto.

Este lunes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo y también a grupos de oposición utilizaron el magnicidio como herramienta política para atacar a la actual Administración liderada por Morena.

Este martes 4 de noviembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dijo que presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , una estrategia que busca llevar un estado de seguridad para la entidad de occidente. Esta propuesta será hecha en conjunto por las y los integrantes del Gabinete de Seguridad y por las comunidades de Michoacán.

Sheinbaum reconoció que la pérdida del edil duele, no solo a su familia, sino también a las personas que conforman la comunidad en la que gobernaba y al país.

La cobertura de The New York Times sobre el asesinato de Carlos Manzo

El diario The New York Times publicó que Carlos Manzo se pronunció abiertamente contra los cárteles y les declaró la guerra, además, dijo que el edil fue reconocido por su franqueza en la localidad donde gobernaba.

Enfatizó que Manzo fue una figura incómoda para el gobierno mexicano por criticar la estrategia de la Presidenta frente a los cárteles y retomó una entrevista donde mencionó: " Necesitamos mayor determinación por parte del presidente de México ". Incluso, The New York Times sustrajo una declaración del que fue alcalde de Uruapan donde dijo que no quería ser un número más " en la lista de quienes han sido ejecutados y a quienes les han arrebatado la vida [...] Tengo mucho miedo, pero debo afrontarlo con valentía ".

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad, conformado por el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; y el General de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional , declaró que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

