Tarjeta Inapam: Esta es la vigencia de la credencial si la tramitaste antes de 2026

Si usted es una persona adulta mayor que obtuvo su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) antes del año 2026 y se pregunta cuándo debe renovarla, la buena noticia es que no es necesario realizar ninguna renovación.

Según la página oficial del programa, todas las tarjetas del Inapam continúan siendo válidas en todo México. No importa su diseño, año o lugar de registro, ya que siguen ofreciendo los mismos beneficios y descuentos a las personas adultas mayores.

Las credenciales antiguas siguen siendo reconocidas por instituciones públicas y privadas, por lo que no deben ser reemplazadas incluso si fueron tramitadas antes de 2026. Asimismo, el instituto no ha publicado ningún formato nuevo que anule los anteriores ni ha habido indicaciones de que vaya a hacerlo.

En otras palabras, ninguna persona debe dejarse engañar por supuestas actualizaciones o renovaciones de la tarjeta: todas las credenciales del Inapam son vigentes y seguirán siéndolo a lo largo del presente año.

¿Para qué sirve la credencial del Inapam?

La credencial o tarjeta del Inapam brinda beneficios para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 60 años en México. Entre los principales descuentos que ofrece están:

En transporte público

En servicios médicos

En establecimientos comerciales

Acceso a programas de turismo social

Asesoría jurídica y orientación gratuita

La inscripción al Inapam es un procedimiento totalmente gratuito y se puede completar en los módulos de atención disponibles en cada estado.

¿Qué se necesita para tramitar la credencial del Inapam?

Cualquier persona de 60 años en adelante puede solicitar su credencial del Inapam para acceder a su programa de descuentos presentando estos documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento oficial)

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Si el trámite lo realiza una persona auxiliar, deberá presentar también su identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

