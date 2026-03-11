Contingencia ambiental: ¿cuál es la hora de mayor riesgo para salir en CDMX?

Este miércoles 11 de marzo persiste la contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX). Cabe destacar que hay algunos horarios en los que hay mayor riesgo de salir. A continuación te decimos cuáles son. De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para evitar exponerse a los picos de contaminación en la contingencia ambiental en CDMX, se recomienda evitar salir entre las 13:00 y 19:00 horas. La población más vulnerable a los efectos de la contingencia ambiental son: La CAMe dio a conocer qué carros no circulan este miércoles 11 de marzo: Desde el pasado 10 de marzo, la CAMe activó la contingencia por la alta concentración de ozono en el área; este 11 de marzo persiste en Fase 1 la suspensión de circulación hasta las 22:00 horas.Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS