Contingencia ambiental: ¿cuál es la hora de mayor riesgo para salir en CDMX?

Este miércoles 11 de marzo persiste la contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX). Cabe destacar que hay algunos horarios en los que hay mayor riesgo de salir. A continuación te decimos cuáles son.

¿Cuál es la hora de mayor riesgo por la contingencia ambiental?

De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para evitar exponerse a los picos de contaminación en la contingencia ambiental en CDMX, se recomienda evitar salir entre las 13:00 y 19:00 horas.

La población más vulnerable a los efectos de la contingencia ambiental son:

Infantes

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

¿Qué carros no circulan hoy 11 de marzo?

La CAMe dio a conocer qué carros no circulan este miércoles 11 de marzo:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2) y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Desde el pasado 10 de marzo, la CAMe activó la contingencia por la alta concentración de ozono en el área; este 11 de marzo persiste en Fase 1 la suspensión de circulación hasta las 22:00 horas.

Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

