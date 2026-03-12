Con el objetivo de proteger la economía de las personas adultas mayores y garantizar que tengan acceso a lo necesario para llevar una vida digna, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece diversos beneficios a través de su credencial, entre ellos descuentos en servicios básicos como el agua potable y en trámites municipales como el pago del predial.

Para 2026, el Directorio de Beneficios con la tarjeta INAPAM se actualizó con nuevas opciones y convenios que permiten a este sector de la población acceder a descuentos que pueden reducir de manera considerable sus gastos mensuales o anuales.

A través de esta credencial, las personas adultas mayores pueden obtener descuentos de hasta el 50% en el pago de agua y predial, lo que resulta especialmente útil para quienes no aprovecharon los programas de rebajas que algunos Gobiernos locales ofrecen al inicio del año, generalmente durante enero y febrero.

Además, algunos Ayuntamientos del país también contemplan beneficios adicionales en otras áreas gubernamentales, como servicios del Registro Civil, donde se pueden aplicar rebajas en ciertos trámites.

¿Cómo funcionan los descuentos del agua, predial y más con INAPAM?

Los descuentos en dependencias públicas, como los ayuntamientos, forman parte de los beneficios que ofrece la tarjeta INAPAM, por lo que para solicitarlos es necesario presentar la credencial vigente, en buen estado y con los datos legibles del beneficiario.

Actualmente, estas rebajas están disponibles solo en algunos Estados de la República, entre ellos: Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Es importante considerar que cada municipio define el porcentaje de descuento, por lo que incluso dentro de una misma entidad el beneficio puede variar dependiendo del Ayuntamiento.

¿Cuánto descuento puedes obtener en servicios con la tarjeta INAPAM?

Los beneficios pueden cambiar según la localidad, pero en general se manejan los siguientes rangos:

Agua: descuentos que van del 10% al 50% , aunque en algunos casos pueden llegar hasta el 100%.

, aunque en algunos casos pueden llegar hasta el 100%. Predial: normalmente oscilan entre el 50% y el 80% del impuesto , aunque en algunos estados el beneficio puede ser de 10% o 15%.

normalmente oscilan , aunque en algunos estados el beneficio puede ser de 10% o 15%. Registro Civil: disponible en pocas entidades, pero puede alcanzar hasta el 50% de descuento en ciertos trámites, como expedición de actas u otros documentos oficiales.

Para conocer el descuento exacto en cada municipio, se puede consultar el listado oficial en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048786/Predial_y_Agua_2026.pdf.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener el descuento?

Además de presentar la credencial INAPAM, generalmente se solicitan los siguientes documentos:

Recibo de agua o boleta de predial, según el trámite.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En algunos casos, formato de solicitud de descuento que se llena en la oficina de Tesorería municipal.

También es importante considerar que, en el caso del predial, el inmueble debe estar a nombre del beneficiario de la tarjeta INAPAM, ya que de lo contrario el descuento no podrá aplicarse.

Los beneficios que ofrece el INAPAM representan un apoyo importante para las personas adultas mayores, ya que les permiten reducir gastos en servicios y trámites esenciales. Por ello, se recomienda acudir al Ayuntamiento correspondiente o consultar el directorio oficial para verificar qué descuentos están disponibles en cada municipio y cómo aprovecharlos.

