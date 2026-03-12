Con el objetivo de proteger la economía de las personas adultas mayores y garantizar que tengan acceso a lo necesario para llevar una vida digna, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece diversos beneficios a través de su credencial, entre ellos descuentos en servicios básicos como el agua potable y en trámites municipales como el pago del predial.Para 2026, el Directorio de Beneficios con la tarjeta INAPAM se actualizó con nuevas opciones y convenios que permiten a este sector de la población acceder a descuentos que pueden reducir de manera considerable sus gastos mensuales o anuales.A través de esta credencial, las personas adultas mayores pueden obtener descuentos de hasta el 50% en el pago de agua y predial, lo que resulta especialmente útil para quienes no aprovecharon los programas de rebajas que algunos Gobiernos locales ofrecen al inicio del año, generalmente durante enero y febrero.Además, algunos Ayuntamientos del país también contemplan beneficios adicionales en otras áreas gubernamentales, como servicios del Registro Civil, donde se pueden aplicar rebajas en ciertos trámites.Los descuentos en dependencias públicas, como los ayuntamientos, forman parte de los beneficios que ofrece la tarjeta INAPAM, por lo que para solicitarlos es necesario presentar la credencial vigente, en buen estado y con los datos legibles del beneficiario.Actualmente, estas rebajas están disponibles solo en algunos Estados de la República, entre ellos: Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.Es importante considerar que cada municipio define el porcentaje de descuento, por lo que incluso dentro de una misma entidad el beneficio puede variar dependiendo del Ayuntamiento.Los beneficios pueden cambiar según la localidad, pero en general se manejan los siguientes rangos:Para conocer el descuento exacto en cada municipio, se puede consultar el listado oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048786/Predial_y_Agua_2026.pdf.Además de presentar la credencial INAPAM, generalmente se solicitan los siguientes documentos:También es importante considerar que, en el caso del predial, el inmueble debe estar a nombre del beneficiario de la tarjeta INAPAM, ya que de lo contrario el descuento no podrá aplicarse.Los beneficios que ofrece el INAPAM representan un apoyo importante para las personas adultas mayores, ya que les permiten reducir gastos en servicios y trámites esenciales. Por ello, se recomienda acudir al Ayuntamiento correspondiente o consultar el directorio oficial para verificar qué descuentos están disponibles en cada municipio y cómo aprovecharlos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP