Las personas adultas mayores que viven en la capital del país y cuentan con la Tarjeta INAPAM tienen la posibilidad de obtener un ahorro relevante en el pago de servicios básicos, derivado de un acuerdo vigente entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y autoridades locales. La finalidad de esta medida es respaldar la economía de quienes tienen 60 años o más, un grupo que enfrenta presiones particulares ante el incremento constante en los costos de servicios esenciales.

El beneficio consiste en un descuento de hasta 50 por ciento en ciertos servicios públicos, aplicable al presentar la credencial del INAPAM junto con la documentación requerida por la instancia correspondiente. Este apoyo representa un respiro financiero para miles de personas mayores y forma parte de una política más amplia orientada a la inclusión social, con incentivos en áreas como salud, movilidad, cultura y recreación.

¿Qué servicio tiene descuento del 50%?

Con base en las disposiciones vigentes en la Ciudad de México, quienes poseen la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueden acceder a una reducción de hasta 50 por ciento en el pago del servicio de agua potable, considerado indispensable en la vida diaria. El descuento se aplica en la facturación bimestral, siempre que se presente la tarjeta INAPAM, el recibo correspondiente y una identificación oficial en las oficinas del organismo operador.

La Tarjeta INAPAM no solo acredita la condición de persona mayor de 60 años, sino que también funciona como llave de acceso a múltiples beneficios en establecimientos públicos y privados. Entre las ventajas disponibles destacan descuentos en alimentos, medicamentos, transporte, actividades culturales y otros servicios que buscan disminuir la carga económica de este sector de la población.

Este programa de apoyos se sustenta en convenios establecidos entre el INAPAM, autoridades estatales o municipales y diversas empresas que se suman con promociones adicionales. En el caso de la capital, el subsidio en el pago del agua se integra a las políticas sociales encaminadas a facilitar que las personas mayores permanezcan en sus hogares con menores presiones financieras.

Como organismo del gobierno federal encargado de impulsar la inclusión y salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores, el INAPAM mantiene desde hace años este tipo de esquemas de apoyo. Además de los descuentos en servicios, promueve acuerdos con distintos sectores para reducir gastos en salud, educación, transporte y otros rubros cotidianos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para obtener el descuento de hasta 50 por ciento en el pago del agua en la Ciudad de México es necesario cumplir con condiciones básicas:

• Tener 60 años o más, edad mínima para tramitar la Tarjeta INAPAM.

• Presentar la credencial vigente al momento de realizar el pago o trámite correspondiente.

• Entregar el recibo de agua actualizado y una identificación oficial, como la credencial para votar.

La expedición de la Tarjeta INAPAM es gratuita y se realiza en los Módulos de Bienestar, donde también se ofrece información detallada sobre los convenios y beneficios disponibles en cada entidad federativa. La credencial no requiere renovación periódica, excepto en casos de pérdida o deterioro.

Este descuento se añade a otros apoyos dirigidos a personas mayores que portan la tarjeta, incluidos incentivos en transporte, comercios y distintos servicios. No obstante, la disponibilidad y condiciones pueden variar según los acuerdos suscritos en cada localidad y la participación de empresas afiliadas.

