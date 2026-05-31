De acuerdo con la información difundida en distintas plataformas, varios pacientes, incluidos adultos mayores, deben arrodillarse para poder comunicarse con el personal del Hospital IMSS de Nueva Frontera, en Tapachula, Chiapas, debido a la altura de las ventanillas de atención. En las imágenes compartidas se observa a varias mujeres arrodilladas mientras hablan con trabajadores de la unidad médica y llenan documentos.

Lee también: Se aplicarán vacunas en el AICM y centrales camioneras por el Mundial 2026

El video generó críticas en redes sociales

La escena generó una ola de críticas e inconformidad, además de llamados para que las autoridades mejoren las condiciones del servicio y garanticen una atención más accesible y digna para los derechohabientes.

IMSS responde a video de pacientes arrodillados frente a una ventanilla para recibir informes

Tras su viralización, el IMSS se pronunció sobre la situación.

���� ¡INDIGNACIÓN POR CONDICIONES DE ATENCIÓN EN HOSPITAL! ⚠️��



�� Usuarios denunciaron que pacientes, incluidos adultos mayores, tienen que arrodillarse para poder comunicarse con el personal en el Hospital IMSS “Nueva Frontera”, en #Tapachula #Chiapas, debido a la altura de… pic.twitter.com/JTptYAx53A— Qué Poca Madre ���� (@QuePocaMadreMex) May 29, 2026

IMSS se pronuncia al respecto

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la institución aseguró que es falso que las imágenes tengan relación con el trato o la forma en que se brinda atención a los derechohabientes. Sin embargo, informó que la ventanilla señalada se encuentra bajo revisión para realizar las adecuaciones necesarias que faciliten la interacción y comunicación entre el personal y los usuarios.

"Dichas medidas permitirán realizar los ajustes que se requieran para fortalecer nuestras instalaciones y garantizar una atención más cómoda, accesible y digna para todas y todos", señaló.

Te puede interesar: Niño sorprende dibujando su propio álbum del Mundial 2026; se hace viral en TikTok

¿Por qué los pacientes aparecían arrodillados en la clínica del IMSS?

Además, el organismo explicó que la ventanilla fue diseñada para brindar atención tanto a personas con discapacidad como a quienes no presentan alguna condición física. No obstante, reconoció que en algunos casos la estructura puede dificultar la interacción entre el personal y los usuarios, por lo que algunas personas optan por acercarse más para comunicarse, llegando incluso a adoptar posturas incómodas o inadecuadas.

Además, precisó que esta situación no es generalizada y que corresponde a casos aislados, por lo que consideró que las imágenes difundidas en redes fueron presentadas fuera de contexto. "El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso con una atención humana, accesible y de calidad, así como con la mejora continua de sus espacios y servicios", agregó.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS

