Domingo, 31 de Mayo 2026

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Video de pacientes arrodillados en ventanilla de IMSS desata polémica

La escena de pacientes arrodillados en ventanilla de IMSS generó una ola de críticas e inconformidad, además de llamados para que las autoridades mejoren las condiciones del servicio

Por: SUN .

El IMSS aseguró que es falso que las imágenes tengan relación con el trato a hacia los pacientes. ESPECIAL / X

El IMSS aseguró que es falso que las imágenes tengan relación con el trato a hacia los pacientes. ESPECIAL / X

De acuerdo con la información difundida en distintas plataformas, varios pacientes, incluidos adultos mayores, deben arrodillarse para poder comunicarse con el personal del Hospital IMSS de Nueva Frontera, en Tapachula, Chiapas, debido a la altura de las ventanillas de atención. En las imágenes compartidas se observa a varias mujeres arrodilladas mientras hablan con trabajadores de la unidad médica y llenan documentos. 

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El video generó críticas en redes sociales

La escena generó una ola de críticas e inconformidad, además de llamados para que las autoridades mejoren las condiciones del servicio y garanticen una atención más accesible y digna para los derechohabientes.
IMSS responde a video de pacientes arrodillados frente a una ventanilla para recibir informes
Tras su viralización, el IMSS se pronunció sobre la situación.

     

IMSS se pronuncia al respecto

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la institución aseguró que es falso que las imágenes tengan relación con el trato o la forma en que se brinda atención a los derechohabientes. Sin embargo, informó que la ventanilla señalada se encuentra bajo revisión para realizar las adecuaciones necesarias que faciliten la interacción y comunicación entre el personal y los usuarios.

"Dichas medidas permitirán realizar los ajustes que se requieran para fortalecer nuestras instalaciones y garantizar una atención más cómoda, accesible y digna para todas y todos", señaló.

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¿Por qué los pacientes aparecían arrodillados en la clínica del IMSS?

Además, el organismo explicó que la ventanilla fue diseñada para brindar atención tanto a personas con discapacidad como a quienes no presentan alguna condición física. No obstante, reconoció que en algunos casos la estructura puede dificultar la interacción entre el personal y los usuarios, por lo que algunas personas optan por acercarse más para comunicarse, llegando incluso a adoptar posturas incómodas o inadecuadas.
Además, precisó que esta situación no es generalizada y que corresponde a casos aislados, por lo que consideró que las imágenes difundidas en redes fueron presentadas fuera de contexto. "El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso con una atención humana, accesible y de calidad, así como con la mejora continua de sus espacios y servicios", agregó.

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AS
 

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