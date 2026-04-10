El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga pensiones a personas trabajadoras aseguradas bajo el instituto.

Las prestaciones económicas que otorga el IMSS a personas trabajadoras de empresas afiliadas al instituto de acuerdo con el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social son:

Pensiones y rentas vitalicias, asignaciones familiares, ayuda asistencial y préstamos institucionales a cuenta de pensión.

Subsidios, gastos de matrimonio, ayudas de gastos de funeral y licencias para padres o madres de menores con diagnóstico de cáncer.

Estos son los tipos de pensiones que se pueden solicitar ante el IMSS

Incapacidad permanente

Invalidez

Cesantía en Edad Avanzada o Vejez

Retiro

Viudez

Orfandad

Ascendientes

Para acceder a tu pensión por Cesantía en Edad Avanzada debes esperar a tener cumplidos los 60 años, mientras que para la pensión de Vejez tu edad deberá ser de 65 años.

Para recibir una pensión el IMSS necesita, entre otras cosas, una clave bancaria estandarizada (CLABE) de alguno de los siguientes bancos de preferencia:

Afirme

Banamex

BBVA

BanBajío

Banorte

Banco Azteca

Banco del Bienestar

Banco Multiva

Consubanco

HSBC

Inbursa

Santander

Scotiabank

Ve por Más

Bancos fuera de este listado pueden ser parte del trámite, siempre y cuando estén autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El IMSS advierte que, en caso de utilizarse un banco de estas características, se podrían hacer cobros por comisiones.

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¿Todos los pensionados recibirán aguinaldo?

Uno de los derechos más agradables para las personas pensionadas es el depósito de un aguinaldo; sin embargo, esta prestación no está disponible para todos los pensionados.

Las únicas personas pensionadas que tienen derecho a un aguinaldo son aquellas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. El pago del aguinaldo se realiza cada año durante el mes de noviembre.

Sin embargo, las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto.

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OB