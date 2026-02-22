IMSS: Pasos para reimprimir tu cartilla de vacunación

Si existe incertidumbre sobre si el esquema de vacunación está completo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la posibilidad de obtener nuevamente la cartilla. A través de su plataforma digital es posible gestionar la reimpresión del documento. A continuación, se detalla el procedimiento.

¿Cómo obtener nuevamente la cartilla de vacunación del IMSS?

El IMSS cuenta con un portal en línea donde se puede solicitar la reimpresión de la carátula del carnet de citas médicas. Este documento permite posteriormente recoger el cuadernillo de la Cartilla Nacional de Salud en la Unidad de Medicina Familiar que corresponda.

Para iniciar el trámite, el sistema solicita la siguiente información:

CURP (Clave Única de Registro de Población)

NSS (Número de Seguridad Social)

Un correo electrónico vigente, que quedará vinculado a la CURP

Una vez capturados los datos, el proceso continúa de la siguiente manera:

El sistema enviará un mensaje al correo electrónico registrado para confirmar que se realizó la solicitud de reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud.

En ese correo será necesario hacer clic en el enlace titulado “Reimpresión de la cartilla nacional de salud”.

Al ingresar al sitio del IMSS, se deberá elegir entre las opciones disponibles: descargar, enviar por correo o imprimir.

Independientemente de la alternativa seleccionada, se mostrará la carátula con los datos correspondientes a la Cartilla Nacional de Salud del IMSS.

La Cartilla Nacional de Salud es un documento personal que concentra el registro de los servicios médicos recibidos. Para realizar este trámite es indispensable contar con un NSS vigente y la CURP, además de acudir posteriormente a la Unidad de Medicina Familiar o clínica asignada al asegurado.

Una vez obtenida la cartilla, el derechohabiente puede revisar su esquema de vacunación y verificar las aplicaciones registradas.

Además del control de vacunas, la Cartilla Nacional de Salud del IMSS incluye información relacionada con:

Promoción de la salud

Nutrición

Prevención y control de enfermedades

Detección oportuna de padecimientos

Salud sexual y reproductiva

Prevención de accidentes y lesiones

Prevención de adicciones

Actividad física

Atención médica

Este documento permite llevar un seguimiento integral de los servicios de salud a lo largo del tiempo.

Con información del Gobierno de México

BB

