Los trabajadores afiliados al ISSSTE que tengan 56 o 58 años deberán prestar atención a las nuevas disposiciones de jubilación que entrarán en vigor durante 2026. El Gobierno Federal modificó las reglas para pensionarse bajo el régimen del Décimo Transitorio, medida que impactará principalmente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de abril de 2007 y decidieron permanecer en el esquema tradicional de pensiones.

Las nuevas condiciones forman parte de una estrategia para fortalecer la viabilidad financiera del sistema de retiro y garantizar una distribución más equitativa de las pensiones de los trabajadores del Estado. Sin embargo, también implican requisitos más específicos relacionados con edad mínima y años de servicio. Aquí te contamos los detalles.

¿Qué cambia en la jubilación del ISSSTE en 2026?

A partir de 2026, la edad mínima para jubilarse bajo el régimen del Décimo Transitorio será de 58 años para hombres y 56 años para mujeres. Además, el ISSSTE exigirá comprobar un historial laboral de 30 años de cotización para hombres y 28 años para mujeres.

Esto significa que no bastará con haber acumulado los años de servicio requeridos. Si el trabajador aún no cumple la edad establecida, no podrá iniciar el trámite de pensión por jubilación.

El instituto realizará la validación mediante expedientes electrónicos y registros oficiales. Por ello, especialistas recomiendan revisar con anticipación el historial de cotizaciones y corregir cualquier inconsistencia que pudiera retrasar el proceso.

¿Quiénes pueden acceder a esta modalidad de pensión?

Las nuevas reglas aplican únicamente para trabajadores que:

Cotizaban en el ISSSTE antes del 1 de abril de 2007.

Permanecieron en el esquema del Décimo Transitorio.

No migraron al sistema de cuentas individuales.

Cumplen con la edad y años de servicio requeridos.

Quienes sí acrediten todos los requisitos podrán obtener una pensión equivalente al 100% del sueldo básico del último año laborado.

En cambio, quienes todavía no alcancen la edad mínima o no completen los años de cotización deberán esperar o analizar otras modalidades de retiro disponibles dentro del ISSSTE.

Tabla de reducción gradual en la edad de jubilación

Uno de los puntos más relevantes del decreto presidencial es la reducción progresiva en la edad mínima de jubilación. De acuerdo con el calendario oficial, entre 2028 y 2034 las edades disminuirán gradualmente.

La meta es que para 2034 los hombres puedan jubilarse desde los 55 años y las mujeres a partir de los 53 años, siempre que cumplan con los años de servicio exigidos.

No obstante, esta reducción no aplicará para la pensión por cesantía en edad avanzada. En ese caso, los requisitos permanecerán prácticamente sin cambios:

60 años para hombres.

58 años para mujeres.

Al menos 15 años cotizados.

¿Cómo realizar el trámite de jubilación en el ISSSTE?

El proceso inicia con la solicitud de la Hoja de Datos de Servicios, documento para validar el historial laboral del trabajador. Este trámite puede realizarse en oficinas del ISSSTE o mediante las plataformas oficiales de PENSIONISSSTE.

La documentación requerida incluye:

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario.

Hoja de servicios.

Las autoridades recomiendan evitar gestores externos y realizar todo el procedimiento únicamente por canales oficiales para prevenir fraudes. Además, el ISSSTE recordó que las personas que ya solicitaron los Bonos de Pensión no podrán acceder a la jubilación anticipada bajo el esquema del Décimo Transitorio.

Simulador de pensión ISSSTE 2026

Como apoyo para los trabajadores próximos al retiro, el Gobierno Federal mantiene disponible un simulador digital de pensión. Esta herramienta permite calcular la fecha estimada de jubilación y conocer el monto aproximado que podría recibir cada trabajador al concluir su vida laboral.

Con estos cambios, el ISSSTE busca reorganizar el sistema pensionario mientras miles de trabajadores se preparan para definir su futuro financiero rumbo a 2026.

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AO