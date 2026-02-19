IMSS: así puedes recuperar tu cartilla de vacunación

El brote de sarampión en México acumula más de 10 mil casos confirmados y 31 muertes desde enero del año pasado. Ante ello, el gobierno federal ha implementado una campaña de vacunación masiva que, aunque es universal, da prioridad a los estados con mayor incidencia y a los grupos etarios más vulnerables.

Jalisco es, por mucho, la entidad con más casos este año, con 2 mil 429 contagios y una tasa de 19.65 casos por cada 100 mil habitantes, por lo que ha sido considerada prioritaria en la estrategia, junto con Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

Asimismo, los niños de entre seis meses y 12 años constituyen el grupo prioritario de la campaña.

Esta situación ha devuelto relevancia a la cartilla nacional de vacunación como documento de control sanitario personal, ya que en ella se registran las inmunizaciones que una persona ha recibido desde su nacimiento.

En el contexto actual de resurgimiento del sarampión, tener la cartilla a la mano permite saber si es necesario vacunarse y conocer qué dosis hacen falta para completar el esquema.

Sin embargo, en muchos casos la cartilla, al estar asociada con la infancia, suele extraviarse con el paso de los años. Para quienes se encuentren en esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece opciones de reposición tanto presenciales como en línea.

¿Cómo recuperar la cartilla?

Para recuperar la cartilla, es necesario acudir a la Unidad de Medicina Familiar asignada y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

En caso de solicitar la cartilla de un menor de edad, el tutor deberá presentar los documentos anteriores y el acta de nacimiento del menor.

Trámite en línea

También es posible iniciar el proceso por internet:

Ingresar al sitio web del IMSS o a la app IMSS Digital.

Seleccionar la opción de reimpresión de cartilla nacional de salud.

Capturar la CURP, el NSS y un correo electrónico vigente.

Descargar el documento en formato PDF que se enviará automáticamente al correo proporcionado.

Imprimir el documento y acudir a la Unidad de Medicina Familiar asignada para recoger la cartilla.

Cabe destacar que la cartilla no es un requisito para recibir la vacuna contra el sarampión en la actual campaña. Las autoridades sanitarias han recomendado que las personas que desconocen si están vacunadas acudan a recibir la dosis, ya que incluso en caso de contar con inmunización previa, una aplicación adicional no representa riesgos para la salud.

