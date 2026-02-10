IMSS alerta por alza de virus respiratorios pese a estabilidad en hospitalizaciones por Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer su reporte de enfermedades respiratorias correspondiente a la primera semana de 2026. En él se explica que, aunque los casos sospechosos de enfermedades respiratorias han aumentado, las hospitalizaciones por Covid-19 se mantienen estables y no se reportaron muertes.

Covid-19: Estabilidad hospitalaria y alertas regionales

Durante los primeros días de enero, el IMSS registró mil 781 personas con síntomas parecidos al Covid-19, pero solo siete casos fueron confirmados. De esos, cinco pacientes fueron hospitalizados y ninguno falleció.

En todo el país, solo el 4% de las camas destinadas a pacientes con Covid-19 están ocupadas, lo que muestra que la situación está controlada.

Aun así, el IMSS mantiene alerta en seis estados donde se han confirmado más contagios: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México Oriente, Oaxaca, Puebla y Querétaro.

Influenza: Incremento de sospechosos y alerta nacional

También se reportó un aumento del 21% en casos sospechosos de influenza (gripe), aunque los casos confirmados y los pacientes hospitalizados bajaron ligeramente. Durante la semana, tres personas murieron por influenza.

En todo el país hay más de mil casos confirmados, y siete de cada 10 personas con influenza han necesitado hospitalización.

Otros Virus Respiratorios: Aumento de casos y predominio del VSR

También se detectó un aumento de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (que causa bronquitis o neumonía en niños pequeños), el rhinovirus (causa del resfriado común) y el metapneumovirus.

Los niños menores de 5 años son los más afectados, aunque no se han reportado muertes por estos virus.

El IMSS emite recomendaciones

El IMSS pidió a la población no bajar la guardia y acudir al médico si se presentan síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar o dolor de garganta.

También recomendó que las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños pequeños se vacunen y eviten el contacto con personas enfermas.

Hasta ahora, los estudios de laboratorio muestran que no hay cambios peligrosos en los virus ni resistencia a los medicamentos disponibles.

