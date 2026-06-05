Igual que AMLO, Claudia Sheinbaum rompe histórica tradición con la Selección Mexicana

En el Mundial de Qatar 2022, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, rompió una tradición que estaba presente desde el Mundial de 1970.

¿Cuál era la tradición?

La tradición se basaba en el abanderamiento por parte del Presidente de la República días antes de que el equipo partiera hacia la Copa del Mundo.

Ese año, la Selección Mexicana no tuvo abanderamiento por parte del expresidente López Obrador rumbo a disputar el Mundial de Qatar 2022, lo que puso fin a la tradición.

El recibimiento de la Selección Mexicana por parte del presidente de México paró en 1974, 1982 y en 1990.

Fue hasta Francia 1998 que la Selección Mexicana volvió a Los Pinos para ser abanderada de cara a la competencia más importante del futbol mundial, y a partir de entonces, llevaba 24 años sin interrupciones hasta Qatar 2022.

¿La actual Presidenta de México rompió la tradición?

A pocos días del comienzo del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, al ser este uno de los tres países sede, se tiene en la mira a la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a si seguirá o no la tradición.

La mandataria no ha roto la tradición de abanderar a la Selección Mexicana de futbol , ya que tradicionalmente este acto protocolario lo realizan las autoridades deportivas y el abanderamiento oficial del mandatario se reserva para delegaciones olímpicas. Como lo fue el caso del abanderamiento de la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en donde la Presidenta si estuvo presente y dirigió el acto.

En el caso de la Selección Mexicana de futbol, el abanderamiento no esta considerado como una acción obligatoria que los presidentes tengan que realizar.

Lo que sí confirmó la Presidenta es que no asistirá a ningún partido de la Copa Mundial 2026, incluyendo la inauguración. La mandataria decidió entregar su boleto número 00001 a una joven mexicana ganadora de un concurso nacional para que viviera la experiencia en su lugar.

NG