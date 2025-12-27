La familia de la activista mexicoespañola Cecilia Monzón celebró este pasado miércoles la condena "histórica" contra el político Javier López Zavala, quien fue declarado culpable el martes por el feminicidio ocurrido en mayo de 2022, en el estado de Puebla, centro del país, y cuya sentencia está prevista a ser dictada el próximo 31 de diciembre.

En un comunicado difundido este día, la familia Monzón recapituló que López Zavala, expareja de Monzón y excandidato a gobernador de Puebla en 2010, fue condenado el pasado 24 de diciembre por el delito de feminicidio por el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género con Competencia Estatal de la ciudad de Puebla.

"Es una condena histórica, que aplica perspectiva de género e individualiza la responsabilidad atendiendo a la prueba practicada en juicio", destacó la nota.

La familia detalló que el Tribunal determinó que López Zavala fue quien "planificó los hechos y dotó de medios materiales a Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez quienes procedieron materialmente, en calidad de coautores a disparar a Cecilia Monzón en hasta siete ocasiones, resultando en su feminicidio".

Además, resaltó que la condena se logró tras un juicio oral iniciado en abril de 2025, que incluyó más de 80 audiencias, "y pese a los múltiples recursos legales interpuestos por la defensa del imputado para retrasar el procedimiento".

La audiencia para fijar la pena contra López Zavala se realizará el próximo 31 de diciembre de 2025, conforme al Código Penal del Estado de Puebla vigente al momento de los hechos. La representación legal de la familia adelantó que solicitará la pena máxima de hasta 60 años de prisión para cada uno de los imputados.

Finalmente, la familia reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Puebla para alcanzar esta resolución, así como del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Asimismo, agradeció el apoyo del consulado de España en México, y de las ONG y activistas que han difundido el caso.

"Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de honrar la vida y el trabajo de Cecilia en su lucha por las mujeres de Puebla, México exigiendo las penas máximas", concluyó el comunicado.

El 21 de mayo de 2022, dos sicarios asesinaron a tiros a la activista y abogada Cecilia Monzón, mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula, en Puebla.

Monzón dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, como agresiones físicas o demandas por pensiones alimenticias; además, evidenció las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.

Días antes de su asesinato, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia al padre de su hijo, López Zavala, exsecretario de Gobernación del estado con el exgobernador Mario Marín (2005-2011), acusado de operar una red de pederastia y torturar a la periodista que lo reveló, Lydia Cacho.

AO

