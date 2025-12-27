El Frente Frío número 24 sigue su avance sobre México este sábado 27 de diciembre, provocando temperaturas mínimas de entre -5 y -10 grados en diversas zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de las bajas temperaturas, se esperan fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país. También se mantiene el monitoreo por el ingreso de un nuevo frente frío a México, que se desplazará sobre el noreste y oriente del país el lunes 29 de diciembre, generando lluvias en Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

Prevén heladas y caída de nieve en ESTAS zonas del país por el frente frío 24

En un comunicado, el SMN detalló que durante la mañana de este sábado, el frente frío 24 mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Esto se debe a la interacción de un canal de baja presión con una circulación ciclónica y el ingreso de humedad de ambos océanos.

El Servicio Meteorológico indicó que también es probable la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Quintana Roo, lo que podría provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

El pronóstico detalla intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.

Igualmente, se esperan lluvias aisladas en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Yucatán.

Prevén bajas temperaturas en estos estados

Respecto a las temperaturas pronosticadas para este sábado, el SMN informó que:

Las temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas persistirán en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mientras tanto, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

También se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, el Istmo de Oaxaca, Chiapas, Morelos, el suroeste de Puebla y Guerrero.

