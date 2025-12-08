Humbe anuncia gira ‘Dueño del Cielo’; conoce las fechas y ciudades en México

El cantante y compositor regiomontano Humbe anunció oficialmente su nueva gira “Dueño del Cielo Tour”, una serie de presentaciones que lo llevará a recorrer México y Estados Unidos durante 2026.El tour acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, “Dueño del Cielo”, un proyecto conceptual que marca una evolución sonora en su carrera y que el artista busca presentar con una producción inmersiva y emocional.Con esta gira, Humbe responde a la creciente demanda de sus seguidores, luego de agotar recintos y consolidarse como una de las voces más influyentes del pop alternativo en español.“Dueño del Cielo Tour” contempla 51 presentaciones entre ambos países. En México, el recorrido iniciará el 7 de febrero de 2026 en la ciudad natal del artista y concluirá el 10 de octubre de 2026.07/FEB – Monterrey, N.L. – Arena Monterrey 12/FEB – Morelia, Mich. – Plaza de Toros 14/FEB – Aguascalientes, Ags. – Arena San Marcos 20/FEB – Chihuahua, Chih. – Gimnasio Manuel Aguirre 27/FEB – Pachuca, Hgo. – Auditorio Explanada 28/FEB – Tlaxcala, Tlax. – Recinto Ferial24/ABR – Saltillo, Coah. – Parque las Maravillas 25/ABR – Durango, Dgo. – Velaria de la Fenadu01/MAY – Guadalajara, Jal. – Arena Guadalajara 09/MAY – Mérida, Yuc. – Foro GNP 10/MAY – Toluca, Edomex – Estadio de Béisbol 11/MAY – Querétaro, Qro. – Estadio Olímpico 21/MAY – Acapulco, Gro. – Arena GNP 22/MAY – Puebla, Pue. – Auditorio GNP 28/MAY – Hermosillo, Son. – Auditorio CUM 29/MAY – Obregón, Son. – Explanada Obregón08/AGO – Orizaba, Ver. – Coliseo de la Concordia 29/AGO – Oaxaca, Oax. – La Guelaguetza04/SEP – Mexicali, B.C. – Plaza de Toros 05/SEP – Tijuana, B.C. – Explanada Monumental 12/SEP – Veracruz, Ver. – World Trade Center 17/SEP – Tampico, Tamps. – Expo Tampico 18/SEP – Villahermosa, Tab. – Teatro al Aire Libre25/SEP – Tuxtla Gutiérrez, Chis. – Polyforum 26/SEP – Torreón, Coah. – Coliseo Centenario 02/OCT – León, Gto. – La Velaria 03/OCT – Tepic, Nay. – Amado Nervo 10/OCT – San Luis Potosí, SLP – Parque Tangamanga IILa producción de esta nueva etapa incluirá un formato visual renovado, inspirado en elementos atmosféricos y celestiales que acompañan la narrativa del álbum. El espectáculo combinará escenografía envolvente, visuales digitales, momentos acústicos y una selección de temas que abarcan desde sus primeros éxitos hasta composiciones nuevas.Con “Dueño del Cielo” Humbe busca cerrar una trilogía artística que desarrolla desde años anteriores. El cantante ha señalado que este disco representa una etapa más introspectiva y madura, con letras centradas en la identidad, la búsqueda personal y los vínculos emocionales.El interés del público quedó demostrado en su reciente concierto 360° en el Palacio de los Deportes, donde logró un lleno total. Este evento destacó por integrar orquesta, visuales inmersivos y una narrativa escénica que ahora formará parte de la propuesta del tour.La venta general para las fechas en México iniciará el 12 de diciembre de 2025 a través de las boleteras oficiales de cada recinto. YC