Humbe anuncia gira ‘Dueño del Cielo’; conoce las fechas y ciudades en México

El cantante y compositor regiomontano Humbe anunció oficialmente su nueva gira “Dueño del Cielo Tour”, una serie de presentaciones que lo llevará a recorrer México y Estados Unidos durante 2026.

El tour acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, “Dueño del Cielo”, un proyecto conceptual que marca una evolución sonora en su carrera y que el artista busca presentar con una producción inmersiva y emocional.

Con esta gira, Humbe responde a la creciente demanda de sus seguidores, luego de agotar recintos y consolidarse como una de las voces más influyentes del pop alternativo en español.

Fechas y ciudades en México

“Dueño del Cielo Tour” contempla 51 presentaciones entre ambos países. En México, el recorrido iniciará el 7 de febrero de 2026 en la ciudad natal del artista y concluirá el 10 de octubre de 2026.

07/FEB – Monterrey, N.L. – Arena Monterrey

12/FEB – Morelia, Mich. – Plaza de Toros

14/FEB – Aguascalientes, Ags. – Arena San Marcos

20/FEB – Chihuahua, Chih. – Gimnasio Manuel Aguirre

27/FEB – Pachuca, Hgo. – Auditorio Explanada

28/FEB – Tlaxcala, Tlax. – Recinto Ferial

24/ABR – Saltillo, Coah. – Parque las Maravillas

25/ABR – Durango, Dgo. – Velaria de la Fenadu

01/MAY – Guadalajara, Jal. – Arena Guadalajara

09/MAY – Mérida, Yuc. – Foro GNP

10/MAY – Toluca, Edomex – Estadio de Béisbol

11/MAY – Querétaro, Qro. – Estadio Olímpico

21/MAY – Acapulco, Gro. – Arena GNP

22/MAY – Puebla, Pue. – Auditorio GNP

28/MAY – Hermosillo, Son. – Auditorio CUM

29/MAY – Obregón, Son. – Explanada Obregón

08/AGO – Orizaba, Ver. – Coliseo de la Concordia

29/AGO – Oaxaca, Oax. – La Guelaguetza

04/SEP – Mexicali, B.C. – Plaza de Toros

05/SEP – Tijuana, B.C. – Explanada Monumental

12/SEP – Veracruz, Ver. – World Trade Center

17/SEP – Tampico, Tamps. – Expo Tampico

18/SEP – Villahermosa, Tab. – Teatro al Aire Libre

25/SEP – Tuxtla Gutiérrez, Chis. – Polyforum

26/SEP – Torreón, Coah. – Coliseo Centenario

02/OCT – León, Gto. – La Velaria

03/OCT – Tepic, Nay. – Amado Nervo

10/OCT – San Luis Potosí, SLP – Parque Tangamanga II

La producción de esta nueva etapa incluirá un formato visual renovado, inspirado en elementos atmosféricos y celestiales que acompañan la narrativa del álbum. El espectáculo combinará escenografía envolvente, visuales digitales, momentos acústicos y una selección de temas que abarcan desde sus primeros éxitos hasta composiciones nuevas.

Con “Dueño del Cielo” Humbe busca cerrar una trilogía artística que desarrolla desde años anteriores. El cantante ha señalado que este disco representa una etapa más introspectiva y madura, con letras centradas en la identidad, la búsqueda personal y los vínculos emocionales.

El interés del público quedó demostrado en su reciente concierto 360° en el Palacio de los Deportes, donde logró un lleno total. Este evento destacó por integrar orquesta, visuales inmersivos y una narrativa escénica que ahora formará parte de la propuesta del tour.

Venta de boletos

La venta general para las fechas en México iniciará el 12 de diciembre de 2025 a través de las boleteras oficiales de cada recinto.

YC