Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos

Los integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad avalaron, por 10 votos en favor, uno en contra y ocho en abstención, el dictamen de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para imponer un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

El incremento de las cuotas arancelarias va del 10% y hasta 50%, en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

En total, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de los países antes mencionados, pero cabe destacar de ese total, 316 actualmente no tiene un arancel, por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto; las modificaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026.

Por ejemplo, se avaló un arancel de 25% a champúes, vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, aguas de tocador, trimotos que no presenten una dirección tipo automóvil, prendas y accesorios de vestir y a cajas de papel o cartón corrugado, entre otros artículos. Y de 50% a puentes y sus partes.

Se prevé que mañana el dictamen sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno, en sesión ordinaria.

MF