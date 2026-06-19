Huelga en Nacional Monte de Piedad provoca enfado de los usuarios, amenazan con sumarse a trabajadores

La huelga en Nacional Monte de Piedad cumplió ocho meses el pasado 1 de junio sin que exista certeza de un acuerdo entre el patronato y el sindicato. Las negociaciones parecen haber llegado a un punto muerto en el que ninguna de las partes está dispuesta a ceder, y un tercer factor ha entrado en juego: los clientes empiezan a dar muestras de hartazgo.

El malestar de los pignorantes se debe a la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar sus prendas, pues incluso aquellas que respaldaban créditos ya liquidados permanecerán en resguardo hasta el fin de la huelga.

Además, algunas medidas ofrecidas por el Monte de Piedad como apoyo a sus clientes han redundado en un aumento de intereses; tal es el caso del refrendo extra y la extensión de las fechas de comercialización, que permite a los clientes contar con más días antes de que sus prendas se pongan a la venta, pero durante los cuales se siguen generando intereses diarios.

Las últimas publicaciones en las redes sociales del Monte de Piedad, en las que se vuelve a asegurar que los objetos empeñados están resguardados en bóvedas seguras, se han llenado de reclamos y dudas relacionadas con este tipo de situaciones.

"¿De qué me sirve si lo que es mío no lo tengo en mi poder? Ya tiene siete meses que liquidé. ¿Acaso ustedes me van a pagar algo por el tiempo de espera? No se han presentado ante la PROFECO. ¿Cómo nos piden que estemos tranquilos si no hay formalidad ni seriedad?".

"El punto no solo es que estén seguros; el punto es por qué voy a pagar más intereses si lo que quiero es mi joya. ¿Por qué voy a liquidar algo que no puedo tener? Es ilógico que sigan cobrando intereses y que, si no pagamos para recuperar la joya, tengamos que acudir a la PROFECO".

"Ajá, ¿y cómo monitorean, si se supone que no hay empleados en las sucursales? ¿Son videntes o qué onda? Dejen de mentir".

Otros comentarios hacen referencia a la retención de activos que representa no poder recuperar las prendas, como señaló un usuario de Instagram:

"Aquí no están pensando que, si ya pagamos y uno tiene una necesidad, no tiene sus alhajas para empeñar en otro lado y salir del apuro".

Algunos usuarios incluso comienzan a llamar a los clientes afectados a actuar como un grupo organizado, planteando manifestaciones y denuncias ante las autoridades:

"Propongo que nos unamos para manifestarnos porque esto va para largo y por escrito no tenemos aseguradas nuestras prendas originales".

La falta de una salida negociada mantiene en vilo a miles de personas que aún esperan recuperar sus pertenencias. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Qué ha pasado con la huelga en el Monte de Piedad?

Las negociaciones entre el sindicato de trabajadores y el patronato del Monte de Piedad no se han suspendido, pero las partes difieren sobre la ruta a seguir para llegar a un acuerdo.

El principal obstáculo para concretar un acuerdo radica en la distribución de las plazas de trabajo. Por un lado, el patronato señala que el sindicato busca conservar su influencia sobre la asignación de puestos y promociones. Por otro, la organización sindical argumenta que la cobertura de vacantes mediante boletinaciones —mecanismo que permite al sindicato participar en un porcentaje de las contrataciones—, así como el respeto al escalafón y a los ascensos, son derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo firmado en 2024.

Mientras el patronato aboga por aceptar el ofrecimiento hecho por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según el cual esta dependencia presentaría una propuesta que sería sometida a votación de los trabajadores, el sindicato espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si atrae el caso y se pronuncia respecto a la legalidad o ilegalidad del paro, al considerar que esa es la vía adecuada.

En caso de que la SCJN rechace la revisión por considerar que no es de su competencia, será el mismo Tribunal Colegiado de Circuito que propuso a la Corte ejercer su facultad de atracción quien deberá pronunciarse al respecto. En cualquier escenario, la resolución sobre la huelga será definitiva.

Los representantes de los trabajadores han adelantado que no aceptarán la propuesta de la STPS, mientras que el patronato ha faltado a las reuniones de diálogo convocadas por el Tribunal Laboral Federal.

