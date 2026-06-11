Jueves, 11 de Junio 2026

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Así mantendrán la huelga en Nacional Monte de Piedad durante el Mundial 2026

A pesar del torneo mundialista, los trabajadores mantienen su huelga con guardias permanentes hasta que se llegue a un acuerdo
 

Por: El Informador

El conflicto mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el territorio mexicano, dejando a cerca de mil 800 empleados sin ingresos ni prestaciones regulares. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El conflicto mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el territorio mexicano, dejando a cerca de mil 800 empleados sin ingresos ni prestaciones regulares. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Mientras millones de aficionados siguen de cerca las actividades del Mundial de Fútbol 2026, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad continúan con sus demandas laborales y mantienen firme el movimiento de huelga que inició en busca de mejores condiciones de trabajo. Aunque el torneo ha acaparado la atención internacional, el conflicto sindical sigue vigente y ya se han definido las acciones con las que los empleados sostendrán la protesta durante el desarrollo de la justa deportiva.

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A pesar de que el conflicto laboral cumple más de ocho meses desde su inicio en octubre de 2025, el sindicato ha tomado medidas específicas para no abandonar el movimiento durante la justa deportiva. 

El paro se mantiene

Los líderes del gremio, encabezados por Arturo Zayun, confirmaron que nadie abandonará las instalaciones, harán guardias ininterrumpidas. Las dinámicas de supervisión a las afueras de los edificios seguirán activas para impedir la operación o el ingreso unilateral de la administración.

Los empleados que cubran los turnos correspondientes a las transmisiones de la inauguración o los partidos de fútbol se organizarán para ver los encuentros mediante celulares y pantallas de televisión llevadas por ellos mismos a las banquetas y campamentos. 

Se mantendrá el acopio y distribución de alimentos y despensas proporcionados por organizaciones solidarias para que los huelguistas continúen resistiendo sin ingresos económicos.

Negociaciones finales 

De esto forma nadie abandonará la huelga, la cual parece estar ya en su recta final, así lo señaló el sindicato. Pues las pláticas con el patronato bajo la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) muestran una mayor voluntad política y un avance propositivo encaminado a un acuerdo definitivo que beneficie a ambas partes.

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Mientras continúa el cierre masivo de sucursales, los trabajadores aseguran que las prendas en resguardo están totalmente seguras dentro de las bóvedas, llamando a la paciencia de los clientes mientras el conflicto llega a su resolución jurídica y económica definitiva.

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