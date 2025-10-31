Hoy No Circula para este viernes 31 de octubre en CDMX

Este viernes, el programa Hoy No Circula, implementado para minimizar y controlar la emisión de contaminantes que provienen de automóviles, tiene restricciones para los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Como todos los días, están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Dónde pagar la multa por Hoy No Circula?

Para cubrir la multa, los infractores deben obtener e imprimir su boleta desde el portal de la Secretaría de Finanzas y realizar el pago correspondiente. Este puede efectuarse en instituciones bancarias autorizadas o en tiendas de autoservicio. Los vehículos continuarán retenidos hasta que se confirme el pago.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Esta mañana, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó un nivel aceptable en el índice Aire y Salud, con un riesgo moderado, esto es, insalubre para grupos sensibles.

En su reporte de las 5:00 horas todas las estaciones mostraban color verde (bueno), a excepción de la estación Merced, que se marcaba en amarillo (aceptable).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta cada hora la calidad del aire que se respira en el Valle de México, con la finalidad de prevenir a la población y tomar las decisiones pertinentes si la contaminación llega a ser un riesgo.

