Hoy No Circula para este jueves 30 de octubre en CDMX

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó en la madrugada de este jueves un nivel aceptable en el índice Aire y Salud, con la mayoría de las estaciones marcadas en verde (bajo nivel de riesgo) y sólo las de Camarones, en la capital del país, y Tlalnepantla, en el Estado de México, en amarillo (nivel de riesgo moderado).

Mantener estables los niveles de contaminación es posible con la participación de todos. Una forma de hacerlo es respetar las restricciones del programa Hoy No Circula, que este jueves aplica para los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, con engomado verde y terminación de placas 1 o 2.

El transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas, los vehículos de emergencia y aquellos con placas para personas con discapacidad están exentos de las restricciones.

Las disposiciones para estos automotores van de las 5:00 a las 22:00 horas y se aplican en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.