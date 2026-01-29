Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 29 de enero 2026

La Ciudad de México ha amanecido con una calidad del aire mala, con un riesgo alto para la población, especialmente niños y adultos mayores, por la presencia de partículas PM₁₀. No obstante, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

La temporada de invierno es propicia para la inversión térmica —el desajuste entre capas de aire frío y caliente en la atmósfera— y la consecuente permanencia de partículas contaminantes en el aire, principalmente durante las primeras horas del día, como ha ocurrido hoy.

Para disminuir y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, hoy está prohibida la circulación a los siguientes:

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto por la presencia de contaminantes PM₁₀.

Otra vez el norte de la zona conurbada es la más contaminada. La estación Cuautitlán marcaba una calidad "mala" y Tultitlán una "aceptable".

En la Ciudad de México, las estaciones Gustavo A. Madero, Merced y UAM Iztapalapa también marcaban calidad "aceptable". El resto mostraban una calidad "buena"

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

