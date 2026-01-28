Miércoles, 28 de Enero 2026

Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 28 de enero

Entérate de cuáles son los vehículos que tienen prohibido circular este miércoles en que la calidad del aire en la Ciudad de México se encuentra en un nivel aceptable

Por: G. Solano

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en tres zonas conurbadas del Estado de México. SUN/Archivo

La calidad del aire esta mañana en la Ciudad de México es aceptable, con un riesgo moderado por la presencia de partículas PM₂.₅, y el programa Hoy No Circula, planeado para disminuir y controlar las emisiones contaminantes de fuentes móviles, se aplicará de manera normal, en su modalidad de miércoles.

Está prohibida la circulación para vehículos con:

  • Vehículos con engomado rojo
  • Terminación de placas 3 y 4.
  • Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, Merced, Benito Juárez y UAM Xochimilco se marcaban en amarillo, calidad "aceptable" en el Índice Aire y Salud. El resto se mostraban en verde: "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.
 

