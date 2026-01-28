Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 28 de enero

La calidad del aire esta mañana en la Ciudad de México es aceptable, con un riesgo moderado por la presencia de partículas PM₂.₅, y el programa Hoy No Circula, planeado para disminuir y controlar las emisiones contaminantes de fuentes móviles, se aplicará de manera normal, en su modalidad de miércoles.

Está prohibida la circulación para vehículos con:

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, debido a la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, Merced, Benito Juárez y UAM Xochimilco se marcaban en amarillo, calidad "aceptable" en el Índice Aire y Salud. El resto se mostraban en verde: "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

