Hombre se arroja al Metrobús y provoca varios lesionados

La noche de este martes 27 de enero, un hombre en situación de calle intentó atentar contra su vida arrojándose al paso de una unidad de la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México. El incidente, ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc, obligó al conductor a realizar un frenado de emergencia que dejó como saldo varios pasajeros heridos y un colapso vial de más de dos horas.

El suceso tuvo lugar a la altura de Prolongación Guerrero y Venus, en una unidad que circulaba con dirección a Balderas a su máxima capacidad.

El chofer de la unidad 472, tuvo que realizar una maniobra de emergencia, accionando así los frenos con fuerza extrema para evitar el impacto directo contra el individuo en cuestión. Debido a la brusca desaceleración, decenas de personas cayeron al suelo y los pasajeros de la parte trasera chocaron contra los asientos y pasamanos, sufriendo múltiples contusiones, lo que en consecuencia dejó varios lesionados.

A pesar del frenado, la parte delantera del autobús alcanzó a golpear al hombre, sin embargo, el sujeto logró incorporarse tras el impacto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención médica, las personas que contaban con heridas de gravedad fueron llevadas a recibir atención hospitalaria.

El Metrobús informó a través de un comunicado que la unidad fue desalojada para realizar las investigaciones correspondientes. Las autoridades de movilidad han iniciado la revisión de las cámaras de seguridad internas para deslindar la responsabilidad del conductor, quien actuó en consecuencia de lo sucedido, y verificar que se hayan aplicado los protocolos de frenado correctos.

