Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de marzo; autos que descansan

Al amanecer de este jueves, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire en la Ciudad de México era buena, con un nivel de riesgo bajo y la presencia de partículas contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅.

Los indicadores están muy por debajo del rango de contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "buena" y con un nivel de riesgo bajo, aunque con la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅.

Todas las estaciones de la red de monitoreo se mostraban en verde, el indicador de contaminación más baja en su escala.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, las estaciones de Ixtlahuaca, Xonacatlán, Almoloya de Juárez, Metepec, Calimaya y Tenancingo reportaban una contaminación moderada. Los parámetros eran de contaminación baja en las estaciones restantes.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.