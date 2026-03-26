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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 26 de marzo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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