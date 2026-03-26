Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 26 de marzo determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

