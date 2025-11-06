Hoy No Circula en CDMX este jueves 6 de noviembre

Después de varios días con una calidad del aire “moderada” al amanecer, esta mañana la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México la reportó como “buena” en su corte de las 6:00 horas.

Todas las estaciones de monitoreo aparecen en color verde, y el riesgo a la salud por contaminantes suspendidos en el aire es bajo.

Mantener estables los niveles de contaminación es posible con la participación de todos, y para ello es fundamental cumplir con las disposiciones del programa Hoy No Circula, que aplica de la siguiente forma este jueves:

• Vehículos con engomado verde

• Terminación de placas 1 y 2

• Holograma 1 o 2

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿Dónde pagar la multa por Hoy No Circula?

Para cubrir la multa, los infractores deben descargar e imprimir su boleta desde el portal de la Secretaría de Finanzas y realizar el pago correspondiente. Este puede efectuarse en instituciones bancarias autorizadas o en tiendas de autoservicio. Los vehículos permanecerán retenidos hasta que se confirme el pago.

