Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 6 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

