Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 6 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17