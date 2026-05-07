Hoy No Circula: Autos que no pueden salir este jueves 7 de mayo en la CDMX y Edomex

Este jueves 7 de mayo, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex se encuentra por debajo de los niveles que marcan la activación de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "aceptable", con riesgo moderado por la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅

Las estaciones Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, Camarones, Merced, Iztapalapa, Xochimilco y Santiago Acahualtepec indicaban una calidad "aceptable", en el resto era "buena".

Todas las estaciones de monitoreo reportaban una buena calidad del aire.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, la estación Ixtlahuaca reportaba contaminación alta, mientras que era moderada en Tenancingo y Calimaya.

En Oxtotitlán, Toluca Centro, Ceboruco, Metepec y Xalatlaco la contaminación era baja.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

