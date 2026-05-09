Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá