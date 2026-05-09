Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

