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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 14 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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