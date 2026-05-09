Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 14 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún