Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

