Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos