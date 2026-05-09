Sábado, 09 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones