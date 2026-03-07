Hoy No Circula: Así aplica este sábado 7 de marzo en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México fue catalogada la mañana de este sábado como "aceptable", con la presencia de partículas PM₂.₅ y un riesgo moderado para personas vulnerables.

Los niveles de contaminación resultan manejables y no es necesario activar la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que el programa de control de emisiones vehiculares Hoy No Circula se implementa de manera habitual, en su modalidad de primer sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, con terminación de placas nones (1, 3, 5, 7, 9)

holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1, vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable" y con un nivel de riesgo "moderado", aunque con la presencia de los contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones de Tlalnepantla, Gustavo A. Madero, Merced, Iztapalapa y Xochimilco se mostraban en color amarillo (aceptable), el resto en verde (buena calidad del aire).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, las estaciones Toluca Centro, Oxtotitlán y Ceboruco indicaban una contaminación baja, el resto la reportaba moderada.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

