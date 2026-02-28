Hoy No Circula: Así aplica este sábado 28 de febrero en CDMX y Edomex

Después de episodios de contingencia ambiental y días con altos niveles de contaminación, la mañana de este sábado la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que la calidad del aire en la capital del país es buena. Por lo que el programa Hoy No Circula se implementará de manera normal, en su modalidad de cuarto sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Autos con holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "buena" y con un nivel de riesgo "bajo", aunque con la presencia de los contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO y PM₁₀.

Todas las estaciones de la red indicaban un color verde, lo que significa que la calidad del aire era "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, solo la estación Tenancingo mostraba parámetros de contaminación alta.

Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Metepec, Calimaya y Ceborudo reportaban contaminación moderada; mientras que una baja contaminación se detectaba en Toluca Centro y Oxtotitlán.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

