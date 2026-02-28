Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 28 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa