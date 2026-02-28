Sábado, 28 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 28 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

