Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 28 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

