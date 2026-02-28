Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 28 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan