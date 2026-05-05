Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 5 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque