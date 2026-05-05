Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 5 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

