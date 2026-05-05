Martes, 05 de Mayo 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 5 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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