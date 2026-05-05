Calles cerradas y alternativas viales por desfile del 5 de mayo en Puebla

Este martes 5 de mayo, la ciudad de Puebla vivirá uno de los eventos cívicos más importantes y multitudinarios de todo el país, lo que implicará modificaciones drásticas en la movilidad urbana desde las primeras horas del día. La planeación será tu mejor aliada para evitar contratiempos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha confirmado de manera oficial que el macro operativo vial comenzará desde las 06:00 horas, afectando severamente las principales arterias de la capital poblana hasta pasado el mediodía. Se espera que las vialidades comiencen a liberarse paulatinamente alrededor de las 15:00 horas.

El tradicional desfile cívico-militar, que conmemora con gran orgullo el 164 aniversario de la histórica Batalla de Puebla, reunirá a más de 10 mil 500 participantes, contingentes escolares, fuerzas armadas y al menos 10 carros alegóricos monumentales. Este despliegue requiere una logística impecable y el cierre de calles estratégicas.

Cierres viales confirmados para este martes

Las autoridades municipales y estatales han establecido una extensa zona de exclusión que bloqueará el paso vehicular en vialidades clave, por lo que es absolutamente vital anticipar tus traslados si resides, estudias o trabajas cerca del primer cuadro de la ciudad o la zona cívica.

La Calzada Ignacio Zaragoza permanecerá cerrada en ambos sentidos de circulación, abarcando desde el acceso principal de la Autopista México-Puebla hasta la intersección con la 28 Oriente. Este será uno de los puntos más críticos debido a la concentración de los contingentes que participarán en el evento.

Asimismo, el Bulevar Héroes del 5 de Mayo no tendrá circulación vehicular desde la conocida zona de la China Poblana hasta la 43 Poniente, afectando directamente el tránsito que cruza el corazón de la ciudad poblana. Se recomienda evitar esta zona a toda costa durante la mañana.

Por su parte, la Diagonal Defensores de la República también sufrirá cortes intermitentes y totales a la circulación, específicamente en el tramo que comprende desde la 7 Norte hasta la concurrida avenida 18 de Noviembre. Los agentes de tránsito estarán desviando a los automovilistas hacia calles secundarias.

Rutas alternas para sobrevivir al tráfico y llegar a tiempo

Para evitar el colapso vial y asegurar que los ciudadanos lleguen a sus destinos, la Dirección de Tránsito Municipal recomienda encarecidamente utilizar los ejes Norte-Sur. Destacan la Avenida 11 Sur-Norte y la 24 Sur como las opciones más viables y rápidas para cruzar la metrópoli sin contratiempos.

También permanecerán habilitadas y con un flujo vehicular monitoreado la Autopista México-Puebla, la avenida 18 de Noviembre, el bulevar Carlos Camacho Espíritu (popularmente conocido como Valsequillo) y el estratégico Circuito Juan Pablo II. Estas vías serán tus mejores alternativas para rodear la zona del conflicto vial.

Afectaciones en el transporte público y la red RUTA

Los miles de usuarios del transporte público deben tomar precauciones adicionales y salir con tiempo extra, ya que la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) suspenderá su servicio de manera temporal. Esto generará una mayor demanda en otras rutas convencionales de la ciudad.

Esta suspensión afectará principalmente el tramo que recorre el bulevar Héroes del 5 de Mayo durante toda la jornada matutina. Las autoridades de movilidad estiman que las operaciones de este sistema de transporte masivo se reanuden con total normalidad poco después de las 15:00 horas.

El operativo de seguridad contará con el apoyo de 400 elementos de tránsito, quienes gestionarán el flujo vehicular cerca del Mausoleo al General Ignacio Zaragoza, punto de partida del recorrido oficial. Este acto protocolario contará con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

A continuación, te compartimos una lista de consejos para no ver afectada tu movilidad el día de hoy:

Sal de casa con al menos una hora de anticipación.

Utiliza aplicaciones de navegación actualizadas en tiempo real.

Evita acercarte a la zona de Los Fuertes y el centro histórico.

Sigue siempre las indicaciones de los agentes viales.

CT