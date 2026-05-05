Martes, 05 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 5 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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