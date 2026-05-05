Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 5 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 25Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá