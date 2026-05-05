Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 5 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

