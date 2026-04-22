Hoy No Circula 22 de abril: Así aplica este miércoles en CDMX y Edomex

Este miércoles 22 de abril, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex se encuentra por debajo de los niveles que marcan la activación de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Vehículos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y 2.

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era aceptable, con riesgo moderado, aunque con la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅

Todas las estaciones de monitoreo reportaban una buena calidad del aire a excepción de la ubicada en Santiago Acahualtepec, que indicaba una calidad aceptable.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, las estaciones Ixtlahuaca, Metepec, Calimaya, Xonacatlán y Tenancingo reportaban contaminación moderada, mientras que en Toluca Centro, Ceboruco y Xalatlaco los parámetros eran de baja contaminación.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

