Estas son las medidas con las que Teotihuacán reabrirá hoy 22 de abril

Hoy, miércoles 22 de abril, la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán vuelve a recibir al turismo nacional e internacional con los brazos abiertos. Tras los lamentables y atípicos hechos ocurridos a principios de esta semana, las autoridades competentes han decidido reanudar las actividades bajo un esquema de vigilancia sin precedentes en la región.

A través de un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el sitio operará en su horario habitual, abriendo sus puertas desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Esta firme decisión busca reactivar la dinámica cultural y turística del Estado de México, garantizando al mismo tiempo la absoluta integridad de cada visitante que pise el recinto.

Para lograr este entorno seguro, se ha desplegado un operativo conjunto de gran magnitud que incluye la presencia permanente y estratégica de la Guardia Nacional. Los elementos de esta corporación realizarán patrullajes constantes y revisiones exhaustivas en los accesos principales, colaborando estrechamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que las familias y turistas disfruten del recinto con total tranquilidad.

¿Qué áreas están abiertas al público y cuáles permanecen cerradas hoy?

Si bien la mayor parte del imponente complejo arqueológico está lista para ser explorada por los viajeros, existe una restricción sumamente importante que debes tomar en cuenta al planear tu itinerario. El acceso a la icónica Pirámide de la Luna permanecerá estrictamente cerrado hasta nuevo aviso, como parte integral de las medidas preventivas y de las investigaciones en curso.

A pesar de esta restricción temporal en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, esto no impedirá que disfrutes al máximo del resto del recorrido histórico. Los visitantes podrán caminar libremente por la extensa Calzada de los Muertos, maravillarse con la grandeza de la Pirámide del Sol desde sus bases y capturar fotografías inolvidables del paisaje prehispánico.

Asimismo, los recintos culturales complementarios que enriquecen la experiencia, como el Museo de la Cultura Teotihuacana y el Museo de Murales Teotihuacanos "Beatriz de la Fuente", operarán con total normalidad. Estos espacios climatizados y museográficos son ideales para complementar tu visita, permitiéndote entender mucho mejor la compleja historia y cosmovisión de esta antigua civilización mesoamericana.

En este contexto de reapertura, es fundamental que los turistas respeten rigurosamente los acordonamientos de seguridad y sigan en todo momento las indicaciones emitidas por el personal capacitado del INAH. La cooperación ciudadana y el sentido común son piezas clave para mantener el orden, asegurando que la experiencia cultural sea verdaderamente enriquecedora y completamente libre de contratiempos.

Recomendaciones para tu visita a Teotihuacán este 22 de abril

Para que tu recorrido sea un rotundo éxito bajo estas nuevas normativas de protección, desde la redacción hemos preparado una lista de recomendaciones prácticas y muy útiles. Toma nota de estos consejos esenciales antes de emprender tu viaje por carretera hacia esta invaluable joya histórica ubicada en el corazón del Estado de México.

Llega temprano: Aprovecha la apertura de taquillas a las 8:00 a.m. para evitar las aglomeraciones en los nuevos filtros de seguridad, además de disfrutar del clima fresco matutino antes de que el sol alcance su punto máximo.

Aprovecha la apertura de taquillas a las 8:00 a.m. para evitar las aglomeraciones en los nuevos filtros de seguridad, además de disfrutar del clima fresco matutino antes de que el sol alcance su punto máximo. Lleva contigo una identificación oficial: Debido a los estrictos protocolos implementados por la Guardia Nacional, es muy probable que se realicen revisiones aleatorias de identidad en las entradas principales para mantener un control de acceso riguroso.

Debido a los estrictos protocolos implementados por la Guardia Nacional, es muy probable que se realicen revisiones aleatorias de identidad en las entradas principales para mantener un control de acceso riguroso. Planifica una ruta alternativa: Al estar temporalmente inhabilitada la zona de la Pirámide de la Luna, te sugerimos enfocar tu tiempo en otras áreas de la zona arqueológica, como lo son los museos, la exploración de los murales originales conservados y la zona de La Ciudadela.

La esperada reapertura de este Patrimonio de la Humanidad representa un esfuerzo monumental por parte de la Secretaría de Cultura y las autoridades de seguridad pública. Te invitamos a mantenerte informado a través de canales oficiales y a disfrutar de tu visita con un alto sentido de responsabilidad cívica, recordando que Teotihuacán sigue de pie, esperando revelar sus milenarios secretos a quienes la recorren con respeto.

CT