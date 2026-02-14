Hoy No Circula 14 de febrero: ¿Cómo checar cuándo no circula mi auto?

Como ya es bien sabido y según informó esta casa editorial, este 14 de febrero se está llevando a cabo el Día del Amor y la Amistad, sin embargo, muchos automóviles tienen prohibido circular en las calles debido a la actual Contingencia Ambiental que hay en la Ciudad de México.

Recordemos que todavía por la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 ante los altos niveles de contaminación registrados en la zona metropolitana de la CDMX. Frente a este escenario y para que el Hoy No Circula nunca te tome por sorpresa, en esta nota te contamos cómo revisar el calendario de circulación de tu auto para los próximos seis meses.

Considera que, si las condiciones del aire mejoran y se cancela la contingencia, los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán circular sin restricción lo que quede de este sábado.

Por otro lado, en caso de que siga vigente el Hoy No Circula, solo podrán transitar:

Tractores y maquinaria destinada a labores agrícolas.

Equipo y vehículos de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos e híbridos.

Unidades dedicadas a servicios urbanos y de emergencia (ambulancias, seguridad pública, bomberos, protección civil, vigilancia ambiental y suministro de agua).

Vehículos de personas con discapacidad que cuenten con permiso, holograma o placas especiales que los exenten del programa.

¿Cómo checar cuándo no circula mi auto?

Los pasos para saber si tu auto circulará o no por las calles son muy sencillos; solo basta con que entres al siguiente enlace oficial y llenes con la información requerida:

Tipo de holograma

Último dígito de la placa

ESPECIAL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

