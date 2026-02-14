Lejos de ser un rito de paso, el consumo de alcohol en edades tempranas está asociado con riesgos sobre el desarrollo neurológico, la salud mental y la probabilidad de conductas peligrosas, como lesiones y accidentes . Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye la protección de niñas, niños y adolescentes como objetivo prioritario en su Plan Mundial de Acción sobre el Alcohol 2022–2030.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, aporta datos representativos a nivel nacional sobre el uso de alcohol y otras sustancias en población de 12 a 65 años.

¿Cómo prevenir el consumo en menores (más allá de prohibiciones)?

La evidencia internacional y nacional subraya que las estrategias más efectivas combinan información, entornos saludables y reglas claras :

1) Educación temprana y basada en evidencia : Informar a niñas, niños y adolescentes —y a sus maestras, maestros, cuidadoras y cuidadores— sobre cómo el alcohol afecta al organismo en desarrollo, fortalece la toma de decisiones y reduce el riesgo de consumo dañino, lo que implica conversaciones abiertas desde edades tempranas, inclusive desde los 9 años.

2) Entornos y comunidad que acompañan : Escuelas, familias, autoridades locales y centros recreativos deben ofrecer alternativas saludables, como deporte, cultura, arte, socialización, reduciendo la presión social asociada a beber como medio de integración.

3) Acciones visibles como operativos de control y regulación de acceso al alcohol, acompañados de campañas educativas, envían un mensaje claro: beber alcohol no es inofensivo, especialmente cuando no se cuenta con la mayoría de edad.

Modelos progresivos en países como Canadá y Uruguay combinan regulación, educación y espacios seguros, ofreciendo lecciones útiles que México podría adaptar.

La familia: la primera línea de protección

La adolescencia es una etapa de exploración intensa. Factores como la presión de padres, ansiedad o antecedentes familiares pueden aumentar la probabilidad de consumo temprano. En este contexto, la familia juega un papel fundamental.

Estilos de crianza que combinan lazos afectivos, límites claros y comunicación abierta reducen el riesgo de experimentar con alcohol y otras sustancias . Instituir conversaciones francas sobre el tema, desde edades tempranas, no normaliza el consumo, sino que lo contextualiza y previene.

Además, intervenciones escolares y comunitarias que integran a distintos actores —docentes, autoridades y familias— pueden fortalecer entornos protectores en los que niñas y adolescentes desarrollan habilidades socioemocionales y proyectan trayectorias saludables.

Con información de la Alianza Mexicana por un Consumo Moderado

OA