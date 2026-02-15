La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registraran concentraciones horarias máximas de 158 y 157 ppb de ozono en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que el sistema anticiclónico que afecta a la región mantiene cielo despejado, vientos débiles y temperaturas de hasta 28 °C, condiciones que favorecen la acumulación de ozono.

Ante ello, se activaron medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la generación de precursores de ozono.

¿Qué autos no circulan este lunes 16 de febrero?

Debido a la contingencia, deberán suspender su circulación de 05:00 a 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y placa terminación 5 o 6.

Unidades sin holograma, con placas foráneas, de demostración o traslado, se consideran como holograma 2.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” deberán detener su circulación de 10:00 a 22:00 horas.

Las unidades de gas LP sin válvula de desconexión seca con matrícula terminación NON deberán reducir su operación al 50%. Además, los vehículos de carga tienen restricción de 06:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en los programas de autorregulación de la CDMX o el Edomex.

Están exentos los vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o para personas con discapacidad, así como los de emergencia, transporte escolar, de servicios públicos y de productos perecederos.

La CAMe exhorta a la población a evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas y mantenerse informada a través de la aplicación Aire CDMX o el sitio www.aire.cdmx.gob.mx.

EE