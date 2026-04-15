Miércoles, 15 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 15 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
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