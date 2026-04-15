Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 15 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga