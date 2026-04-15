Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 15 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

