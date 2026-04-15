Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 15 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto