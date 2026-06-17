Con motivo de la celebración del Mundial 2026, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece esquemas de home office y la suspensión de clases en la Ciudad de México y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Jalisco, en fechas determinadas relacionadas con partidos del torneo.

De acuerdo con el documento, la medida busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara", dice la publicación.

¿Quiénes tendrán home office en CDMX y Guadalajara?

La disposición aplica a personas servidoras públicas adscritas a centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y en el AMG.

Sin embargo, el decreto establece diversas excepciones.

No aplica para:

Actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana y control migratorio o aduanero.

Servicios estratégicos e infraestructura crítica, incluidos:

Transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.

Movilidad y gestión vial.

Telecomunicaciones.

Suministro de energía eléctrica.

Hidrocarburos y combustibles.

Agua potable y saneamiento.

Servicios logísticos y de conectividad requeridos para los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Operación de programas sociales, trámites y servicios públicos prioritarios que requieran atención presencial.

Actividades cuya naturaleza exija la presencia física de las personas servidoras públicas.

Estas son las fechas de los partidos que involucran al Home Office en Guadalajara y la CDMX

Las disposiciones fueron establecidas en torno a encuentros programados durante el torneo.

El miércoles 17 de junio se disputará el partido Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, a las 20:00 horas, correspondiente al último encuentro de la Jornada 1.

Posteriormente, el jueves 18 de junio, comenzará la Jornada 2 con el duelo México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, programado para las 19:00 horas.

Finalmente, el miércoles 24 de junio se jugará el encuentro México vs República Checa en el Estadio Ciudad de México, también a las 19:00 horas.

Miércoles 17 de junio: home office parcial y suspensión vespertina de clases

Para los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, las facilidades de teletrabajo deberán implementarse el 17 de junio de 2026 a partir de las 15:00 horas.

En materia educativa, el decreto señala:

"Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026".

Jueves 18 de junio: home office y suspensión total de clases en Guadalajara

Respecto de las personas servidoras públicas adscritas a centros de trabajo ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara, se implementará la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante toda la jornada laboral del 18 de junio de 2026.

La medida deberá aplicarse conforme a las necesidades del servicio y dentro de las competencias de cada dependencia o entidad.

Asimismo, se suspenden las actividades escolares en los planteles de los tipos y niveles educativos referidos, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, durante esa fecha.

24 de junio: home office durante toda la jornada y suspensión total de clases

A diferencia de lo dispuesto para el 17 de junio, cuando las medidas en la Ciudad de México aplican únicamente a partir de las 15:00 horas y la suspensión escolar es para el turno vespertino, el 24 de junio el esquema será más amplio.

Para esa fecha se decretó home office durante toda la jornada laboral, además de la suspensión total de clases, en el contexto del partido entre México y República Checa en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo habrá Home Office, suspensión de clases, y en dónde?

17 de junio (CDMX): home office a partir de las 15:00 horas y suspensión de clases en turno vespertino.

18 de junio (Guadalajara): teletrabajo durante toda la jornada laboral y suspensión de clases.

24 de junio (CDMX): home office durante todo el día y suspensión total de actividades escolares.

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